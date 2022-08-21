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    Премьер Японии Кисида заболел коронавирусом под конец отпуска

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    Конец отпуска не задался у премьер-министра Японии Фумио Кисида. У политика диагностировали COVID-19, сообщает 20 августа NHK.

    По данным СМИ, первые симптомы проявились накануне. Кисида закашлял, а температура тела повысилась. С утра был сдан ПЦР-тест, который и подтвердил наличие коронавируса.

    Сейчас Кисида находится в официальной резиденции. Где именно он подхватил COVID-19, неизвестно. Однако отмечается, что с 15 августа премьер-министр находился в отпуске. Вернуться к работе он должен был 22 числа. Сейчас он рассматривает возможность удаленной работы.

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