Премьер Японии Кисида заболел коронавирусом под конец отпуска

Конец отпуска не задался у премьер-министра Японии Фумио Кисида. У политика диагностировали COVID-19, сообщает 20 августа NHK.



По данным СМИ, первые симптомы проявились накануне. Кисида закашлял, а температура тела повысилась. С утра был сдан ПЦР-тест, который и подтвердил наличие коронавируса.

Сейчас Кисида находится в официальной резиденции. Где именно он подхватил COVID-19, неизвестно. Однако отмечается, что с 15 августа премьер-министр находился в отпуске. Вернуться к работе он должен был 22 числа. Сейчас он рассматривает возможность удаленной работы.