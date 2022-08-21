В Москве снова пахнет гарью. На следующей неделе лучше не станет

Смог и запах гари в Москве на следующей неделе только усилится. Причиной тому станет ветер. Такое мнение высказал главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сообщает РИА Новости.



Как заявил Тишковец, в данный момент в столице властвует юго-западная периферия антициклона. Более того, в Москву идет очередная волна тепла: днем в воскресенье воздух прогреется до 26–27 градусов тепла. Осадков не ожидается, а порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Это положительно скажется на экологической обстановке.

