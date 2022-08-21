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    В Москве снова пахнет гарью. На следующей неделе лучше не станет

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    Смог и запах гари в Москве на следующей неделе только усилится. Причиной тому станет ветер. Такое мнение высказал главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сообщает РИА Новости.

    Как заявил Тишковец, в данный момент в столице властвует юго-западная периферия антициклона. Более того, в Москву идет очередная волна тепла: днем в воскресенье воздух прогреется до 26–27 градусов тепла. Осадков не ожидается, а порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Это положительно скажется на экологической обстановке.

    Однако усиление ветра вечным не будет. «В течение дня небольшое улучшение за счет усиления ветра, но в ночь на понедельник и в утренние часы, то же самое в ночь на вторник и в утренние часы, концентрация продуктов горения от пожаров будет увеличиваться, причем запах гари, на мой взгляд, будет только усиливаться», — добавил Тишковец.

    Добавим, что смог идет в Москву из-за пожаров в Рязанской области. В данный момент их площадь составляет 6,5 тысячи гектаров. В региональном МЧС сообщают, что борются с возгораниями, в том числе при помощи вертолетов.

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