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    «Теперь BMW – недвижимость». Очевидцы рассказали, как в Батарейной бухте утопили автомобиль

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    Незадачливый водитель утопил BMW на пляже в Батарейной бухте в Ломоносовском районе Ленобласти. Об этом 21 августа рассказал подписчик паблика «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

    «Вчера на пляже в Батарейной бухте почти трезвый водитель утопил свой автомобиль. Его дама орала на него на весь пляж. Презрительные и осуждающие внимание отдыхающих компания получила сполна. Теперь BMW недвижимость», – сообщил подписчик.

    Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

    Комментаторы разделились на тех, кто не поверил в серьезные проблемы с автомобилем, и на тех, кто вдоволь позлорадствовал.

    «Нет ничего приятнее глазу, чем увидеть заслуженное возмездие за глупость и пренебрежение правилами и мнением обычных людей», – написал один из них.

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