«Теперь BMW – недвижимость». Очевидцы рассказали, как в Батарейной бухте утопили автомобиль

Незадачливый водитель утопил BMW на пляже в Батарейной бухте в Ломоносовском районе Ленобласти. Об этом 21 августа рассказал подписчик паблика «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».
«Вчера на пляже в Батарейной бухте почти трезвый водитель утопил свой автомобиль. Его дама орала на него на весь пляж. Презрительные и осуждающие внимание отдыхающих компания получила сполна. Теперь BMW недвижимость», – сообщил подписчик.
Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Комментаторы разделились на тех, кто не поверил в серьезные проблемы с автомобилем, и на тех, кто вдоволь позлорадствовал.
«Нет ничего приятнее глазу, чем увидеть заслуженное возмездие за глупость и пренебрежение правилами и мнением обычных людей», – написал один из них.