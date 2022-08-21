«Теперь BMW – недвижимость». Очевидцы рассказали, как в Батарейной бухте утопили автомобиль

Незадачливый водитель утопил BMW на пляже в Батарейной бухте в Ломоносовском районе Ленобласти. Об этом 21 августа рассказал подписчик паблика «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».



«Вчера на пляже в Батарейной бухте почти трезвый водитель утопил свой автомобиль. Его дама орала на него на весь пляж. Презрительные и осуждающие внимание отдыхающих компания получила сполна. Теперь BMW недвижимость», – сообщил подписчик.