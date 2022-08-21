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    Врачи спасают подростка, которого засыпало песком на диком пляже под Гатчиной

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    12-летний юноша оказался под толщей песка в Гатчинском районе Ленобласти. Подросток забрался на гору у карьера в деревне Замостье, откуда упал и едва не был заживо похоронен. Об этом «Фонтанке» стало известно 21 августа.

    Инцидент произошел накануне. В пятом часу вечера с территории карьера Замостье скорая помощь увезла 12-летнего жителя Гатчины. Его состояние врачи оценили как тяжелое — в его дыхательные пути попал песок.

    Карьер Замостье — бывшее место добычи песка, а ныне популярное место для пляжного отдыха. При этом место не является разрешенным для купания.

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