Врачи спасают подростка, которого засыпало песком на диком пляже под Гатчиной

12-летний юноша оказался под толщей песка в Гатчинском районе Ленобласти. Подросток забрался на гору у карьера в деревне Замостье, откуда упал и едва не был заживо похоронен. Об этом «Фонтанке» стало известно 21 августа.



Инцидент произошел накануне. В пятом часу вечера с территории карьера Замостье скорая помощь увезла 12-летнего жителя Гатчины. Его состояние врачи оценили как тяжелое — в его дыхательные пути попал песок.