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    В Купчино дочь байкера пострадала из-за внезапного самокатчика

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    Авария с участием байка и самоката произошла накануне днем на улице Купчинской в Петербурге.

    Как стало известно «Фонтанке» 21 августа, все якобы случилось из-за мужчины, который на арендованном средстве передвижения выскочил на дорогу под красный сигнал светофора.

    За рулем мотоцикла находился 40-летний петербуржец, позади него сидела 17-летняя дочь. Байк столкнулся с самокатом, в результате чего девушка получила ушиб голени и была госпитализирована, а предполагаемый виновник тем временем взял самокат и скрылся.

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