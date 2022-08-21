В Купчино дочь байкера пострадала из-за внезапного самокатчика

Авария с участием байка и самоката произошла накануне днем на улице Купчинской в Петербурге.



Как стало известно «Фонтанке» 21 августа, все якобы случилось из-за мужчины, который на арендованном средстве передвижения выскочил на дорогу под красный сигнал светофора.

За рулем мотоцикла находился 40-летний петербуржец, позади него сидела 17-летняя дочь. Байк столкнулся с самокатом, в результате чего девушка получила ушиб голени и была госпитализирована, а предполагаемый виновник тем временем взял самокат и скрылся.