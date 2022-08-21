На Софийской овощебазе пострадала трехлетняя девочка

Автомобиль «Вольво» под управлением 26-летнего жителя Республики Дагестан наехал на трехлетнего ребенка в Фрунзенском районе Петербурга. Инцидент произошел на Софийской овощебазе, узнала «Фонтанка» 21 августа.
Молодой человек двигался по территории базы на чужой машине и при повороте не заметил трехлетнюю девочку, которая шла в сопровождении своей матери. В результате ребенок получил травмы головы, множественные ссадины и ушибы. С места происшествия пострадавшую госпитализировали в детскую больницу имени Раухфуса.
По данным «Фонтанки», водитель с 2021 года за нарушение ПДД привлекался 40 раз.