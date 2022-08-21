На улице Константина Заслонова обиженный художник выстрелил в окно критика

Рисунок на асфальте стал причиной конфликта двух мужчин в Центральном районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» стало известно 21 августа.



Накануне ночью в полицию поступило сообщение о стрельбе у дома 27 по улице Константина Заслонова. Мужчина рассказал, что неизвестный целился в его окно, а затем скрылся на «Ситроене». Прибывший на место наряд нашел припаркованную машину, а вскоре задержал и предполагаемого 36-летнего стрелка.