На улице Константина Заслонова обиженный художник выстрелил в окно критика

Рисунок на асфальте стал причиной конфликта двух мужчин в Центральном районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» стало известно 21 августа.
Накануне ночью в полицию поступило сообщение о стрельбе у дома 27 по улице Константина Заслонова. Мужчина рассказал, что неизвестный целился в его окно, а затем скрылся на «Ситроене». Прибывший на место наряд нашел припаркованную машину, а вскоре задержал и предполагаемого 36-летнего стрелка.
Было установлено, что заявитель сделал замечание водителю «Ситроена», когда тот рисовал граффити на асфальте. В ответ художник выстрелил в окно критика из пневматического пистолета.
Подозреваемого доставили в отдел и поместили в камеру. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.