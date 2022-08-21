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    Облачная гряда атмосферного фронта. В Петербурге действительно похолодает

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    Сразу на несколько градусов станет холоднее в Петербурге днем 21 августа. Небо закроют облака, и местами даже возможен небольшой дождь.

    Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем температура воздуха не превысит 25 градусов тепла. Ветер задует с юго-востока.

    «Сегодня регион заденет облачная гряда атмосферного фронта, перемещающегося по периферии обширного антициклона. Его стараниями местами на территории области пройдут небольшие дожди, а приток солнечного тепла окажется ограничен», — рассказал ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус.

    По его словам, сила ветра в городе достигнет 9 метров в секунду. В городе, однако, вероятность дождей невелика. Они могут пойти ближе к вечеру понедельника, 22 августа.

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