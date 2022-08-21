«Внезапно». Причины? Рената Литвинова рассказала об отмене показа своего фильма

Спецпоказ и прокат фильма Ренаты Литвиновой «Северный ветер» отменен. Об этом рассказала актриса и режиссер в своем телегам-канале.
Литвинова опубликовала сообщение от представителя сети кинотеатров «Каро». В нем отмечается, что спецпоказ картины, намеченный на 22 августа, а также прокат картины (должен был начаться 25 августа) не состоятся.
«Очень хотелось с вами поработать, но не случилось… Комментировать ситуацию мы не можем, к сожалению», – говорится в сообщении сети.
Картина «Северный ветер» была выпущена в прокат в феврале 2021 года. Фильм создавался на основе одноименной пьесы Литвиновой. В 2017 она была поставлена в МХТ имени Чехова. В центре сюжета находится история женщин из матриархального клана. Автор музыки к фильму – Земфира.