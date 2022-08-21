Минск как новый Милан. Стоит ли ехать в Белоруссию на шопинг

Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться





Пока бренды одежды и техники продолжают уходить из России, а жители пытаются найти им альтернативу, особенно предприимчивые туроператоры открывают шоп-туры. На шопинг предлагают съездить, правда, не в Милан, а в Минск — за низкими ценами и за тем, чего в стране теперь не найти.

Многие бренды, которые ушли из России или продали бизнес, в Белоруссии работу продолжают, причем не только распродают старое, но и привозят новое. Среди них Nike, Zara, Massimo Dutti, Calvin Klein, Levi's, Puma, Adidas, Stradivarius, Bershka, Pull and Bear. Даже H&M, который с марта закрылся в обеих странах, в Белоруссию в августе возвращается окончательно. Найти в стране можно и технику Apple в официальных магазинах бренда, а не на сайтах маркетплейсов или в точках ретейлеров с наценкой. А вот желающим закупиться мебелью не повезло: IKEA в стране никогда не работала в принципе.





При этом проблема с деньгами тоже возникнуть не должна. Сейчас курс белорусских рублей составляет 23,52 рубля российских, однако бегать по обменникам отдельным туристам тоже не придется. «Прелесть и в том, что и за одежду массмаркета, и за дорогие бренды в белорусских магазинах можно рассчитаться не только наличными, но и по карте российской платежной системы «Мир». В отдельных торговых точках это уже доступно и по приложению MirPay. Также в Белоруссии по картам «Мир» доступно и снятие наличных в банкоматах», — поделились в Ассоциации туроператоров.



Выгода в 106%



Цены в Белоруссии действительно кажутся приятными в сравнении с российскими, особенно если удачно поменять валюту. «Не знаю, как сейчас, но в июне был очень хороший курс. Если переводить белорусские рубли в наши, то там вещи и еда стоят просто копейки. Мы с мамой зашли в достаточно дорогую кофейню, взяли два кофе и пирожных, и это нам обошлось где-то рублей в 400», — поделилась Анастасия, которая недавно путешествовала по стране.



Особенно большая разница выходит при покупке одежды ушедших из России брендов, которые сейчас можно найти только на «Авито» либо на сайтах маркетплейсов, например Wildberries. Джинсы Levi’s в Белоруссии предлагают за 8420 рублей по нынешнему курсу, а в России за аналогичную модель придется заплатить больше — 14 тысяч. Еще значительнее разница в цене на более бюджетные бренды одежды. В белорусском Stradivarius джинсы можно найти за 2798 рублей (на Wildberries аналогичные — 4678 рублей), кожаную куртку за 2563 рубля (6498 рублей в России), толстовку — за 1787 рублей (3379 рублей в России), блузку — за 2022 рубля (3379 рублей в России).



В Zara разница в ценах доходит до 58%: пиджак в белорусском магазине — 4680 рублей против 9099 рублей за такой же на сайтах маркетплейсов в России, рубашка — 2798 рублей против 4419 рублей, брюки — 2798 рублей против 3883 рублей. В Bershka за похожую рубашку придется заплатить на 106% больше: в Белоруссии ее можно найти за 1881 рубль, в России — за 3883.



С обувью ситуация зависит от бренда. Например, кроссовки Adidas дешевле найти на «Яндекс.Маркете» или Wildberries, чем в интернет-магазине в Белоруссии: 5919 рублей против 6609 рублей. А вот модель Nike Air Force можно купить в Минске очень выгодно: на Wildberries — 6020 рублей, в Белоруссии — 2587 рублей.



Еще заманчивее техника Apple, если верить ценам в интернет-магазинах. Айфон 13 с 256 Гб памяти в Белоруссии продают за 75 499 рублей, а на «Яндекс.Маркете» — за 104 990 рублей. Выгода — 39%. Та же ситуация с наушниками AirPods 3 — 12 983 рубля в Белоруссии и 14 390 рублей в России. Однако Анастасия отметила, что часто в самих магазинах Apple в Минске цены выше, чем на сайте интернет-магазина: «По технике Mac, которую вся Москва из Белоруссии везет, мы считали, и получилось, что не сильно она дешевле в Белоруссии выходит. Возможно, дело было в курсе», — поделилась она.



Шоп-тур в Белоруссию



В турфирмах тоже сопоставлять цены умеют и получившейся выгодой пользуются. 18 августа на сайте Ассоциации туроператоров сообщили, что открываются официальные шоп-туры в Белоруссию. Предлагает такие поездки туроператор FUN&SUN: за 4 дня и три ночи в отеле 4 звезды с включенными завтраками заплатить придется от 33 504 рублей за двоих, а с включенным перелетом до Москвы — от 51 012 рублей.

При этом возить по минским торговым центрам туристов не будут, зато предлагают помощь в оформлении карт Visa и Mastercard. «Если турист выбирает Paritetbank, то он оформляет на месте в отеле банковский продукт, в конце тура самостоятельно забирает готовую карту. Если же это будет какой-либо иной банк — туриста отвозят в офис выбранного банка, он оформляет карту, подписывает договор и так далее, потом также забирает ее», — объяснили «Фонтанке» в пресс-службе агентства. Также в FUN&SUN подчеркнули, что на шоп-тур действительно идут продажи и желающих поехать уже много.



При этом добираться из Петербурга самостоятельно выходит дешевле: поездка на 4 дня и 3 ночи в выходные обойдется от 7 до 12 тысяч на поезде, чуть больше 13 тысяч — на самолете. Отель недалеко от центра можно найти за 14–15 тысяч, и это если четыре звезды и завтраки в придачу.

«Москва до нас все скупила»



Вещи в Белоруссии действительно покупать выгодно, но есть одна проблема — многие предприимчивые успели сделать это до вас, отметила туристка Анастасия. «По вещам ассортимент хороший, в магазинах старые коллекции по хорошим скидкам, есть новые, которые в России появятся еще не скоро. В сетевых магазинах, которые есть в России, цены примерно те же, что в России, может, чуть дешевле, но не существенно. Но когда бренд вообще не работает в РФ, это очень мотивирует к покупкам. Я покупала вещи в Zara, Women Secret, Adidas, еще в паре мест. Но очень многое просто вымели с полок: бывает, что размеры S и M сложно найти в магазинах. Та же ситуация с едой. В Белоруссии санкционный для нас сыр поставляют из ЕС, но его просто не было в магазинах. Москва до нас все скупила», — пожаловалась Анастасия.



Другой турист, Алексей, в Минск за покупками ездить не рекомендует: «В этом нет особого смысла, если цель поездки — только шопинг. Если еще за техникой съездить смысл есть, то за одеждой — это ж какая должна быть любовь к Zara. Приезжаешь в Минск, а в магазинах такой ажиотаж, будто не шмотки продают, а крипту за бесценок. Если в принципе хотелось съездить в Белоруссию и попутешествовать, то зайти за покупками приятно, а ехать в страну, чтобы поесть в «Макдоналдсе» и тряпками закупиться — это маразм», — считает он.



«Привезу одежду из Белоруссии»



На разницу в ценах и уход брендов из России отреагировали не только туроператоры, но и жители Белоруссии с предпринимательской жилкой. «Авито» пестрит объявлениями с услугами байеров — перекупщиков, которые предлагают доставить одежду в Россию, правда, не по доброте душевной, а с комиссией.



Один из таких перекупщиков берет комиссию в 15% от суммы заказа, однако заработать за поход по магазинам планирует не менее 500 рублей. «Выбирайте товар на сайте бренда, поставив Белоруссию как страну, присылайте артикул, умножайте сумму на 25 и получится стоимость в российских рублях. Ссылку на необходимый сайт найти помогу, предоплата 100%, забрать можно у меня лично либо по Почте России, в СДЭКе или Сберлогистике», — предлагает он. У другого авитовского предпринимателя запросы поскромнее: 14% комиссия, но не менее 400 рублей.



Еще один перекупщик откликнувшемуся покупателю в лице журналиста «Фонтанки» даже немного поведал о себе: «Я гражданин Белоруссии. Учусь в Москве, часто бываю в Минске. Есть возможность привезти нужную вам одежду из Белоруссии. Так как поеду сейчас в Москву на учебу, доставка выйдет дешевле». Просит он 10% от суммы заказа, если одежды вы накупили на 10 тысяч рублей, в остальных случаях — 1000 рублей за услугу. При этом сам перекупщик признается, что сделка, если вы не фанат Zara, конечно, не то чтобы очень выгодная: «Знаете, за счет разницы курса вещи выходят достаточно дорого. Это если сравнивать с ценами в той же Москве до закрытия магазинов: если раньше вещь стоила 3000 рублей, то сейчас — 4300. Из-за ограничений и санкций ассортимент тоже стал меньше», — рассказал честный байер.



Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

