Не совладали с бурей. Мурманские рыболовы отложили строительство гостиницы в сердце Петроградской стороны

Операция по превращению дома быта в апарт-отель в Петроградском районе зашла в тупик. Здание на улице Бармалеевой, 6–8 перестраивают под гостиницу годами и за все это время так и не запустили. «Фонтанка» узнала, кому сейчас принадлежит причудливое сооружение и что с ним будет дальше.

Шестиэтажный дом быта, выходящий фасадом на улицу Бармалееву, был построен в 1968 году по проекту архитектора Олега Голынкина, пишут знатоки с архитектурного сайта citywalls. Здание выделяется на фоне своих дореволюционных соседей. Оно необычной формы: состоит из двухэтажного объема и шестиэтажного, который немного углубляется в сторону сквера на улице Подрезова. Внутри работали ателье, химчистки, фотоателье, машинописное бюро, ремонт обуви, часов, кожгалантереи, радио и телевизоров. «Это был очень хороший дом быта», — вздыхают жители Петроградской стороны в соцсетях.



До какого момента внутри оказывали бытовые услуги, история умалчивает. Землю под зданием впервые поставили на кадастровый учет в 1997 год. Собственником тогда, естественно, был город. В 2006 году он передал права неким Галине Невской и Рите Жмулиной, к которым вскоре присоединилась Алевтина Орлова.

Система проверки контрагентов СПАРК знает трех петербурженок с такими ФИО. Двум из них сейчас за 60 лет, ИП третьей налоговая закрыла в 2020 году в связи со смертью.

Вероятно, эти три женщины, владевшие зданием и землей под ним в долевой собственности, задумали превратить дом быта под трехзвездочную гостиницу. В 2007 году здание частично снесли. Работы проводило ООО «НПП «Петермаркет».



По заказу собственниц ООО «Экостройпроект» разработал проект, предусматривающий снос выступающей двухэтажной части, строительство нового лицевого фасада ступенчатой формы и надстройку седьмого, мансардного, этажа.



Фото: экостройпроект.рф Фото: экостройпроект.рф Фото: экостройпроект.рф Фото: экостройпроект.рф Фото: экостройпроект.рф Фото: экостройпроект.рф Фото: экостройпроект.рф Фото: экостройпроект.рф Поделиться Поделиться





Предполагалось, что строительство закончится в 2009 году, но этого не случилось, и в недостроенном виде здание простояло до 2018 года, пока владелицы не продали его мурманской компании «Северный Альянс». Она входит в структуру одного из крупнейших в России рыбопромышленных холдингов «Норебо» с оборотом 60 млрд рублей в год (по данным Forbes на 2019 год), крупнейшего налогоплательщика и работодателя в Мурманске.



Фирма всерьез взялась за дело. В 2019 году она получила разрешение КГИОП на обустройство мини апарт-отеля со встроенными административными помещениями. Правда, для того, чтобы уложиться в предельные параметры разрешенного строительства, компании нужно было сократить высоту здания на полметра. На объекте снова начались работы, но гостиница внутри так и не открылась.



В какой-то момент здание даже попытались продать как бизнес-центр за 355 млн рублей. Агенты обещали договор напрямую с собственником.



Фото: скрин Поделиться Поделиться





Позже объявление было снято, но, как следует из Росреестра, владелец не изменился. Вопрос «Фонтанки», действительно ли компания искала покупателя на недострой, в «Норебо» оставили без ответа, но немного прояснили его дальнейшую судьбу.

«В настоящее время структуры «Норебо» приостановили реализацию данного инвестиционного проекта, продажа объекта не планируется», — сообщил Сергей Сенников, заместитель директора по международным вопросам и связям с общественностью «УК Норебо».



Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





О причинах он умолчал. Однако и так понятно, что на строительство наложились два года пандемии и последствия событий 24 февраля. Поэтому неудивительно, что непрофильный бизнес отошел на второй план.



Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру».

