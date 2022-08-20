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    Хоккеисты сборной России не смогут играть на международном уровне еще год

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    Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что в 2023 году сборные России и Белоруссии не будут допущены до соревнований под эгидой организации. Об этом он сообщил журналисту из США Крису Петерсу.

    «Россия и Белоруссия не принимают участия в наших соревнованиях. Это решение будет обновляться каждый сезон», – заявил глава федерации (цитата по РБК).

    Отстранение сборных России и Белоруссии от международных соревнований произошло в конце февраля. Страны не смогли принять участие в прошедшем в мае чемпионате мира в Финляндии. Россию также лишили чемпионатов мира, в том числе, среди молодежи, которые должны были пройти в 2023 году.

    После опубликования решения, Россия завила, что международная федерация хоккея не имела оснований для отстранения сборной. ФХР подавала апелляцию, однако, запрос был отклонен. Подобное решение было принято и в отношении Белоруссии.

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