Хоккеисты сборной России не смогут играть на международном уровне еще год

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что в 2023 году сборные России и Белоруссии не будут допущены до соревнований под эгидой организации. Об этом он сообщил журналисту из США Крису Петерсу.



«Россия и Белоруссия не принимают участия в наших соревнованиях. Это решение будет обновляться каждый сезон», – заявил глава федерации (цитата по РБК).

Отстранение сборных России и Белоруссии от международных соревнований произошло в конце февраля. Страны не смогли принять участие в прошедшем в мае чемпионате мира в Финляндии. Россию также лишили чемпионатов мира, в том числе, среди молодежи, которые должны были пройти в 2023 году.