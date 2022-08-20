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    «Если не хватит, будем печатать». Лукашенко рассказал, как спасал аграриев в 90-е

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    Глава Белоруссии Александр Лукашенко признался, что в 90-х отдал распоряжение главе Национального банка печатать деньги в 1990-е годы. Сделано это было ради спасения аграрных хозяйств. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

    По словам Александра Лукашенко, главной задачей в те годы было «не мельчить» – нельзя было дробить аграрные хозяйства. Но у страны не было денег. Тогда Лукашенко, по его собственному признанию, распорядился печатать деньги в случае необходимости.

    «Никому об этом ничего не говоря, мы, конечно, деньги подпечатывали. И отдавали на проекты аграрные», – рассказал президент Белоруссии. Он также добавил, что сельское хозяйство сработало «ценой усилий всего белорусского народа».

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