«Если не хватит, будем печатать». Лукашенко рассказал, как спасал аграриев в 90-е

Глава Белоруссии Александр Лукашенко признался, что в 90-х отдал распоряжение главе Национального банка печатать деньги в 1990-е годы. Сделано это было ради спасения аграрных хозяйств. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.



По словам Александра Лукашенко, главной задачей в те годы было «не мельчить» – нельзя было дробить аграрные хозяйства. Но у страны не было денег. Тогда Лукашенко, по его собственному признанию, распорядился печатать деньги в случае необходимости.