С Моховой исчезли профессор Преображенский и пёс Шарик. За 4 года они так и не обрели законную прописку

В центре Петербурга стало на один памятник меньше. Из двора дома 27-29 на Моховой исчезли герои фильма «Собачье сердце» профессор Преображенский и пёс Шарик. Еще в июле они были там, а где теперь — не ясно.



«Фонтанка» выяснила, что памятник пришлось демонтировать по требованию КГИОП. Композицию установили в ноябре 2018 года на частные деньги. Узаконить его так и не получилось, чиновники пошли в суд и выиграли. Вместе с героями «Собачьего сердца» из дворика исчезли две игрушечные танковые модели, подаренные действующими военнослужащими.