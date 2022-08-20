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    С Моховой исчезли профессор Преображенский и пёс Шарик. За 4 года они так и не обрели законную прописку

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    автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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    В центре Петербурга стало на один памятник меньше. Из двора дома 27-29 на Моховой исчезли герои фильма «Собачье сердце» профессор Преображенский и пёс Шарик. Еще в июле они были там, а где теперь — не ясно.

    «Фонтанка» выяснила, что памятник пришлось демонтировать по требованию КГИОП. Композицию установили в ноябре 2018 года на частные деньги. Узаконить его так и не получилось, чиновники пошли в суд и выиграли. Вместе с героями «Собачьего сердца» из дворика исчезли две игрушечные танковые модели, подаренные действующими военнослужащими.

    автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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    «Фонтанка» писала об открытии памятника, на котором присутствовал Владимир Бортко — режиссер фильма «Собачье сердце», снятого по повести Булгакова.

    автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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