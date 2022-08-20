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    В бору мох хрустит под ногами. Под Петербургом почти нет грибов из-за засухи

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    Сильная засуха стала причиной уменьшения количества грибов под Петербургом. Любители «тихой охоты» жалуются, что за день могут собрать, как правило, не больше корзины.

    «В бору сильнейшая засуха, мох хрустит под ногами. Зреет брусника. И каково же было мое удивление, когда я нашла в таком сухом лесу подосиновики», – пишет участница группы «Грибы и Грибники СПб».

    «Ждем дождей», – вторит ей другая участница группы.

    Даже там, где грибы есть, их целостность местами вызывает сомнения.

    Безжалостное солнце не позволяет грибам спрятаться даже в тени.

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