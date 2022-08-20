Дунай обмелел и показал тайное. В Сербии из-под воды показались 20 кораблей, затопленных немцами

Затопленные немецкие корабли времен Второй мировой показались на поверхности Дуная в Сербии из-за рекордной за 100 лет засухи и падения уровня воды.
Автор: Telewizja Republika / YouTube
Как пишет Reuters 20 августа, показавшиеся 20 махин были среди сотен, затопленных в 1944 году на Дунае Германией, когда немцы спасались бегством от наступающих советских войск.
Некоторые корабли могут похвастаться хорошей сохранностью: башнями, командными мостиками, мачтами.
Затопленные гиганты препятствуют судоходству, но эксперты говорят, что двигать их опасно — на многих кораблях все еще осталось вооружение и боеприпасы. На их утилизацию планируется выделить 29 млн евро.