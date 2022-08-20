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    Бывшая жена Ротенберга может стать мэром Еревана

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    Экс-супруга Аркадия Ротенберга Наталья Ротенберг-Арзаканцян стала кандидатом в мэры Еревана. Её кандидатуру выдвинула партия «Сила Родины».

    «Партия выдвинула мою кандидатуру на пост мэра Еревана. Конечно, у многих могут быть сомнения на этот счет, но я постараюсь исполнить эту роль достойно», — цитирует Ротенберг 20 августа «Спутник Армения».

    Как уточняет РБК, Наталья Ротенберг основала «Силу Родины» вместе с нынешним мужем, экс-депутатом Тиграном Арзаканцяном. В январе она получила армянский паспорт и взяла себе фамилию мужа.

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