Бывшая жена Ротенберга может стать мэром Еревана

Экс-супруга Аркадия Ротенберга Наталья Ротенберг-Арзаканцян стала кандидатом в мэры Еревана. Её кандидатуру выдвинула партия «Сила Родины».



«Партия выдвинула мою кандидатуру на пост мэра Еревана. Конечно, у многих могут быть сомнения на этот счет, но я постараюсь исполнить эту роль достойно», — цитирует Ротенберг 20 августа «Спутник Армения».

Как уточняет РБК, Наталья Ротенберг основала «Силу Родины» вместе с нынешним мужем, экс-депутатом Тиграном Арзаканцяном. В январе она получила армянский паспорт и взяла себе фамилию мужа.