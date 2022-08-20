Столб дыма уходил в небо. В ДТП с фурой в Вологодской области загорелись семь машин

Серьезная авария произошла в Кирилловском районе Вологодской области. После столкновения фуры и легковушек произошло возгорание машин. Об этом 20 августа сообщает губернатор региона Олег Кувшинников.



По его словам, на 108-м километре трассы Вологда — Медвежьегорск водитель фуры не смог справиться с управлением. Грузовик столкнулся с 7 легковушками. Все машины загорелись.

Глава региона отмечает, что, по предварительной информации, погиб один человек. Помощь врачей потребовалась еще семи. Трое были доставлены в стационар.