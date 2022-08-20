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    Столб дыма уходил в небо. В ДТП с фурой в Вологодской области загорелись семь машин

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    Серьезная авария произошла в Кирилловском районе Вологодской области. После столкновения фуры и легковушек произошло возгорание машин. Об этом 20 августа сообщает губернатор региона Олег Кувшинников.

    По его словам, на 108-м километре трассы Вологда — Медвежьегорск водитель фуры не смог справиться с управлением. Грузовик столкнулся с 7 легковушками. Все машины загорелись.

    Глава региона отмечает, что, по предварительной информации, погиб один человек. Помощь врачей потребовалась еще семи. Трое были доставлены в стационар.

    Авария произошла на мосту на Кишемский канал. В данный момент движение на этом участке трассы перекрыто.

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