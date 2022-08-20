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    Суеверный мужчина спалил 33 мусорных контейнера под Калининградом. Поводом стала стрижка

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    УМВД по Калининградской области

    Алкоголь и внезапная стрижка стали причиной массовых поджогов в Калининградской области. Жертвами суеверия стали 33 мусорных контейнера. Об этом 20 августа сообщает пресс-служба регионального УМВД.

    По данным полиции, инцидент произошел в ночь с 14 на 15 августа. Будучи пойманным, поджигатель рассказал, что пришел к родственникам на стрижку. Процедура удалась, но после собравшиеся сели за стол. Не обошлось без алкоголя.

    Проснувшись, мужчина узнал, что волосы уже выбросили в мусорный контейнер. С произошедшим будущий поджигатель согласиться не смог — он считал, что остриженные волосы необходимо сжигать.

    Первым загорелся ближайший мусорный бак. Родственники успели его потушить, но остановить мужчину уже было невозможно. Он прошелся еще по 14 контейнерным площадкам. Орудием преступления стали спички и зажигалки. Ущерб оценивается в 356 тысяч рублей.

    В полиции также добавили, что возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм» (статья 214 Уголовного кодекса).

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