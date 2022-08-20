Ударил дверь. В Педиатрическом университете спасли руку восьмилетнему мальчику

Врачи отделения микрохирургии Педиатрического университета спасали ночью 20 августа руку восьмилетнего Иргита. Мальчик ударил дверь в подъезде и повредил себе сухожилия, локтевой нерв и артерии. Об этом сообщают 47news.



Оперировал школьника хирург Левтер Колбая. Он смог восстановить все функции руки, теперь Иргит точно сможет пойти в школу, как и все его друзья.

Как рассказали в пресс-службе Педиатрического университета, Левтер Колбая, дежуривший в «боевом» подразделении, проявляет себя как зрелый врач. Его наставниками были коллеги, которые трудятся в университете уже десятилетиями. Ранее доктор Колбая спас руку ребенка, угодившую в мясорубку.