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    Ударил дверь. В Педиатрическом университете спасли руку восьмилетнему мальчику

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    Врачи отделения микрохирургии Педиатрического университета спасали ночью 20 августа руку восьмилетнего Иргита. Мальчик ударил дверь в подъезде и повредил себе сухожилия, локтевой нерв и артерии. Об этом сообщают 47news.

    Оперировал школьника хирург Левтер Колбая. Он смог восстановить все функции руки, теперь Иргит точно сможет пойти в школу, как и все его друзья.

    Как рассказали в пресс-службе Педиатрического университета, Левтер Колбая, дежуривший в «боевом» подразделении, проявляет себя как зрелый врач. Его наставниками были коллеги, которые трудятся в университете уже десятилетиями. Ранее доктор Колбая спас руку ребенка, угодившую в мясорубку.

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