Кончаловскому — 85 лет! Вспоминаем его фильмы от «Аси Клячиной» до «Дорогих товарищей!»

Фото: Кадр из фильма «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж». 1967 год Поделиться Поделиться





20 августа исполняется 85 лет знаменитому российскому режиссеру Андрею Кончаловскому. «Фонтанка» вспомнила 6 фильмов, особенных в его творческой карьере

«История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж»

1967 год

Третий фильм режиссера, снятый им в 30-летнем возрасте, пролежал «на полке» почти 20 лет и вышел в широкий прокат только в 1988 году.

Черно-белая драма рассказывает о неразделенной любви хромой деревенской поварихи Аси (Ия Саввина) к шоферу Степану. Когда к ней сватается городской жених, она отказывает ему, хотя знает, что останется матерью-одиночкой.



Кончаловский задумал снять фильм о деревне, не похожий на глянцевую псевдореальность советских агиток. Он пригласил в него только нескольких профессиональных актеров, а остальные роли сыграли жители села Безводное Горьковской области, где проходили съемки. В фильм вошли неигровые моменты — разговоры деревенских жителей о фронте и лагерях.

«Историю Аси Клячиной» запретили вместе с «Андреем Рублевым» Тарковского.

«Эстетика этих фильмов не вписывалась в каноны социалистического реализма, картины выбивались из общего ряда, были непонятны, а что непонятно, то враждебно. Поэтому их и не выпустили на широкий экран», — говорил http://www.konchalovsky.ru/press/interviews/pofigist-prodolzhenie/ впоследствии Кончаловский.



Почти 30 лет спустя Кончаловский снял продолжение «Истории Аси Клячиной...» — трагикомедию «Курочка Ряба», сатирическую картину о русском селе. Ия Саввина, сыгравшая Асю в первой картине, отказалась участвовать в новом проекте, сценарий фильма она назвала фарсом и «издевательством над русским народом». Вместо нее в главной роли снялась Инна Чурикова.



Фото: Кадр из фильма «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж». 1967 год Поделиться Поделиться





«Сибириада»

1978 год

Начавшаяся как госзаказ на съемки фильма о жизни нефтяников и достижениях социалистического труда, «Сибириада» стала эпосом о нескольких поколениях жителей сибирского села Елань, историей родовой вражды, любви и тайн.



Съемки фильма стали высокобюджетным проектом для советского кино, для них закупили немецкие камеры и пленку «Кодак», а специалистов по комбинированным съёмкам и художников отправили в Голливуд на мастер-классы по созданию декораций и спецэффектов. В фильме снялись звезды советского кино: Людмила Гурченко, Сергей Шакуров, Никита Михалков, Наталья Андрейченко, Виталий Соломин, Елена Коренева и другие.



Сцену пожара, одну из главных в фильме, снимали на настоящем нефтяном полигоне в Татарстане. У киношников была только одна попытка снять полыхающую нефть.



В фильме есть редкая для кино тех лет интимная сцена — между Гурченко и Михалковым. В ней артисты почти полностью скрыты плащ-палаткой, однако кинокомиссия все равно обязала Кончаловского максимально ее сократить, хотя и оставила в фильме.

На Каннском фестивале «Сибириада» вызвала споры у жюри. Картину поддерживала председательница жюри Франсуаза Саган, другие судьи выдвигали в победители «Апокалипсис сегодня» Копполы. В итоге «Сибириада» получила вторую премию фестиваля.



Фото: Кадр из фильма «Сибириада». 1978 год Поделиться Поделиться





«Танго и Кэш»

1989 год



Уехав в 1980 году в Голливуд, Кончаловский, несмотря на огромные трудности и отсутствие финансов в первые годы (он неоднократно рассказывал, что выживать ему помогала продажа черной икры, которую он нелегально провозил через таможню), смог реализоваться там как режиссер.

«Уорнер Бразерс» в 1988 году предложили Кончаловскому поставить первый в его творческой биографии боевик с суперзвездами Америки — Сильвестром Сталлоне и Куртом Расселом.

По сценарию Танго и Кэш — соперничающие полицейские из отдела по борьбе с наркотиками. Они раскрывают преступления, борются с дилерами и сильно мешают наркомафии. Поэтому преступники дискредитируют их, и полицейские попадают в тюрьму, где их готовятся убить по заданию мафии.



Как пишет в книге «Низкие истины» сам Кончаловский, он сначала хотел отказаться от предложения — такие фильмы были совсем не в духе режиссера, к тому же сценарий, который ему прислали, показался ему слишком наивным. Но это было очень выгодное и престижное предложение, так что Кончаловский взялся за работу. Для фильма он полностью изменил имидж Сталлоне, к радости актера, который устал долгие годы быть «Рэмбо» — в фильме он выглядит настоящим интеллектуалом в очках и костюме-тройке. Однако, несмотря на все старания режиссера, его не подпустили к работе над сценарием и не сняли финал фильма так, как он хотел. Съемки сопровождались постоянными скандалами с продюсером фильма Джоном Питерсом. «Последний раз на меня орал Баскаков, замминистра кинематографии в 1969 году», — писал после Кончаловский в своих мемуарах. Незадолго до конца съемок Кончаловского уволили, заменив режиссером Альбертом Магноли (но в титрах к фильму все равно стоит фамилия Кончаловского).



«Его стиль заметно отличается от моего; по картине сразу же видно, где кончил снимать я и где начал он. Думаю, видно это не мне одному: вся логика сценария в этот момент ломается, по сути, начинается новый фильм», — считает Кончаловский.



Фото: Кадр из фильма «Танго и Кэш». 1989 год Поделиться Поделиться





«Дом дураков»

2002 год

В 1995 году Кончаловский увидел в новостях сюжет об интернате для душевнобольных на чечено-ингушской границе. Медперсонал оставил больницу, а психлечебница «зажила самостоятельной жизнью». Этот сюжет вдохновил режиссера на создание нового сценария — «Наш сумасшедший дом — Россия».

По сюжету районная клиника для душевнобольных остается без врачей и персонала. Сначала больные счастливы благодаря долгожданной свободе, в клинике воцаряется хаос и анархия, но внезапно в клинику приходит война. Сначала чеченские отряды, потом российские войска.

Съемки фильма проходили в московском психоневрологическом интернате № 26. В массовке снялись настоящие пациенты. В фильме также сыграл самого себя рок-музыкант Брайан Адамс — героине фильма и пациентке клиникт Жанне (Юлия Высоцкая) он является в бредовых видениях.

«Дом дураков» — метафорическая притча о добре и зле, насыщенная киноцитатами из фильмов фон Триера, Формана и Тарковского. В интервью к выходу фильма Кончаловский говорил, что не хотел в картине воспевать героизм или показывать ужасы войны, его главная мысль была — «человек и в самых сложных обстоятельствах должен и может оставаться человеком». На 59-м Венецианском кинофестивале фильм получил Гран-при жюри.



Фото: Кадр из фильма «Дом дураков». 2002 год Поделиться Поделиться





«Рай»

2016 год

Кончаловский назвал «Рай» своим вторым фильмом после кинодрамы «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» (2014). Так режиссер ознаменовал полную смену своего киноязыка, «новую методу» работы над фильмом.

Тяжелый драматический фильм рассказывает о русской эмигрантке, участнице антифашистского движения Ольге, которая попала в концлагерь за укрывательство евреев. Там ее узнает штандартенфюрер Хельмут, который был когда-то в нее влюблен. Он предлагает спасти женщину из ада насилия, физических страданий и мучительной смерти. Фильм снят как монологи героев, сопровождаемые флешбэками из прошлого и картинами настоящего.



Получая «Серебряного льва» за лучшую режиссуру на 73-м Венецианском кинофестивале, Кончаловский сказал: «Я благодарю свою жену Юлию Высоцкую. Этот фильм посвящен матушке России и тем женщинам, которые помогали еврейским детям во время Второй мировой войны».



Фото: Кадр из фильма «Рай». 2016 год Поделиться Поделиться





«Дорогие товарищи!»

2020

В основу фильма легли события в Новочеркасске в 1962 году. Тогда из-за повышения цен на молоко и мясо рабочие электровозостроительного завода объявили забастовку и вышли на протестную демонстрацию. Выступление было жестоко подавлено, а данные о нем засекречены.



Черно-белый фильм Кончаловского воссоздает трагические события. В центре сюжета — семья партработницы Людмилы, которая убеждена, что демонстрация — провокация «врагов народа». Но когда пропадает ее дочь и женщина начинает поиски среди жертв жестоко подавленной забастовки, картина мира Людмилы рушится.

Съёмки фильма проходили на месте исторических событий, а сама исполнительница главной роли, жена режиссёра Юлия Высоцкая, родилась в Новочеркасске. В съемках принимало участие большое количество непрофессиональных актёров. Консультантом фильма стал помощник главного военного прокурора Юрий Баграев, который в июне 1992 года был назначен руководителем следственной группы для выяснения причин и обстоятельств гибели людей в Новочеркасске. Картина вышла черно-белой, с обычным для фильмов 60-х годов форматом 1:33.

Фильм не вызвал интереса у зрителей (средняя посещаемость сеансов была 3–4 зрителя), но получил высокие оценки критиков. После выхода фильма режиссера обвинили в очернении советского прошлого и работе по заказу Запада.



Фото: Кадр из фильма «Дорогие товарищи!». 2020 Поделиться Поделиться







Мария Лащева, «Фонтанка.ру»

