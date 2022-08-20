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    Самостоятельная девочка ушла в магазин из детского сада. Найти беглянку помогла полиция

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    4 комментария

    Маленькую девочку, самостоятельно ушедшую из детского сада, искали во Фрунзенском районе Петербурга. Ребенок решил угостить друзей конфетами.

    Заявление о пропаже ребенка поступило в полицию в шестом часу вечера 19 августа. Как рассказали «Фонтанке» в полиции, девочка взяла дома деньги, подаренные ей на день рождения. Малышка решила пойти в магазин, купить сладости и угостить друзей. Этот день был последним для нее в детском саду — в сентябре ребенок идет в школу.

    Нашли девочку сотрудники полиции в восьмом часу вечера в магазине в доме 23 по Бухарестской улице.

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    Комментарии 4

    27595682920 Авг 2022 в 14:48
    Респект
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