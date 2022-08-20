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    Превратил микроавтобус в «гармошку». В Дагестане погибли восемь человек, ехавших на свадьбу

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    МВД по Республике Дагестан / telegram

    Страшная авария произошла в ночь на 20 августа в Ногайском районе Дагестана. Погибли восемь человек. Об этом сообщает региональное МВД.

    По данным полиции, около половины третьего ночи 60-летний водитель Ford Transit уснул за рулем на 30-м километре трассы Кочубей — Минеральные Воды. Микроавтобус выехал на встречную полосу и врезался в DAF. За рулем последнего находился 73-летний гражданин Эстонии.

    В результате столкновения на месте погибли 7 человек — это водитель «Форда» и шестеро его пассажиров в возрасте от 11 до 66 лет. Позже в больнице скончалась 46-летняя пассажирка микроавтобуса.

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    Водитель большегруза и четверо пассажиров микроавтобуса находятся в больнице. У них зафиксировали травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших — 10-летний ребенок.

    Как сообщает ТАСС, по факту аварии возбуждено уголовное дело. Расследование проводит региональный СК.

    По данным СМИ, погибшие и пострадавшие — родственники. Люди направлялись на свадьбу в Ставрополь.

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