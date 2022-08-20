Превратил микроавтобус в «гармошку». В Дагестане погибли восемь человек, ехавших на свадьбу

Страшная авария произошла в ночь на 20 августа в Ногайском районе Дагестана. Погибли восемь человек. Об этом сообщает региональное МВД.



По данным полиции, около половины третьего ночи 60-летний водитель Ford Transit уснул за рулем на 30-м километре трассы Кочубей — Минеральные Воды. Микроавтобус выехал на встречную полосу и врезался в DAF. За рулем последнего находился 73-летний гражданин Эстонии.

В результате столкновения на месте погибли 7 человек — это водитель «Форда» и шестеро его пассажиров в возрасте от 11 до 66 лет. Позже в больнице скончалась 46-летняя пассажирка микроавтобуса.