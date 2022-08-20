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    Сначала удар о Hyundai, потом — о «Жигули». Под Петербургом насмерть разбился байкер

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    Смертельная авария с участием мотоциклиста и двух легковых автомобилей произошла во Всеволожском районе Ленобласти. Байкер сначала въехал в одну машину, а затем отлетел на другую. Подробности 20 августа сообщают 47news со ссылкой на полицейский главк.

    Сообщение о ДТП на третьем километре дороги «Санкт-Петербург — Матокса» поступило ночью. По предварительным данным, столкнулись «Хендэ Солярис» под управлением 72-летнего пенсионера и мотоцикл «Хонда» с 36-летним мужчиной. После удара байк отлетел в «ВАЗ-2107» с 28-летним водителем за рулем.

    От полученных травм мотоциклист скончался на месте происшествия.

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