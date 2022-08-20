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    «Шазам» на высшем уровне. В кино и театрах России запустят систему распознавания произведений

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    Система распознавания произведений заработает в кинотеатрах, концертных залах и театрах в России. О пилотном проекте сообщает пресс-служба правительства России 20 августа.

    Система распознавания будет запущена ради защиты интеллектуальных прав, в том числе малоизвестных авторов.

    «В рамках этой работы предполагается создать эффективный механизм защиты интеллектуальных прав, уточнить требования к их обороту в цифровой форме, установить правовые основы использования произведений неизвестных авторов», — сообщает пресс-служба правительства.

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