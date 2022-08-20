Лужская полиция устанавливает обстоятельства получения увечий жительницей Ленобласти. Накануне вечером женщину госпитализировали с сильнейшими ожогами из собственной квартиры. Об этом 20 августа сообщают 47news.
В пятницу в десятом часу вечера экстренные службы получили сообщение о возгорании в квартире на Смоленской улице в Луге. Оттуда в больницу увезли 41-летнюю хозяйку. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое.
46-летний муж рассказал полиции, что выпивал с супругой и она сетовала на сложности с деньгами. Во время разговора женщина вдруг потянулась за 10-литровой канистрой с бензином, которую использовали для заправки бензопилы.
Полиция по факту произошедшего проводит проверку, обстоятельства уточняются.