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    Обожженную женщину из Луги спасают врачи. Полиция изучает канистру и слушает о безнадеге

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    Лужская полиция устанавливает обстоятельства получения увечий жительницей Ленобласти. Накануне вечером женщину госпитализировали с сильнейшими ожогами из собственной квартиры. Об этом 20 августа сообщают 47news.

    В пятницу в десятом часу вечера экстренные службы получили сообщение о возгорании в квартире на Смоленской улице в Луге. Оттуда в больницу увезли 41-летнюю хозяйку. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое.

    46-летний муж рассказал полиции, что выпивал с супругой и она сетовала на сложности с деньгами. Во время разговора женщина вдруг потянулась за 10-литровой канистрой с бензином, которую использовали для заправки бензопилы.

    Полиция по факту произошедшего проводит проверку, обстоятельства уточняются.

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