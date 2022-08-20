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    Чтобы не парализовать отрасль. Рабочая группа при правительстве задумалась об отмене маркировки пива

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    Рабочая группа при правительстве посчитала избыточным требование по маркировке пивных напитков. Решение было принято накануне, сообщает РБК 20 августа.

    Согласно протоколу заседания рабочей группы, большая часть голосов была отдана за полную отмену маркировки пивных напитков, в том числе сидра и медовухи. Меньшая часть участников заседания высказалась за перенос сроков введения маркировки.

    Любопытно, что сроки введения маркировки пива в России пока не утверждены. «В связи с этим вопрос маркировки пива не может быть объектом рассмотрения рабочей группы по регуляторной гильотине, так как на сегодняшний день не принято постановление правительства с утвержденными сроками введения такой маркировки», — заявил РБК представитель Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

    Отмечается также, что требование о маркировке пива может не вступить в силу вплоть до 2025 года. Решение хотят принять после проведения эксперимента и «обстоятельного анализа его результатов».

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