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    Две пенсионерки из Петербурга отдали мошенникам почти 6 млн рублей

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    Телефонные мошенники, представляющиеся сотрудниками МВД и службой безопасности банка, сорвали куш, воспользовавшись доверчивостью петербургских пенсионерок. В сумме женщины отдали обманщикам почти 6 млн рублей. Об этом «Фонтанке» стало известно 20 августа.

    Накануне вечером в отдел полиции обратилась 71-летняя жительница Василеостровского района. Она рассказала, что с 5 по 12 августа ей звонили неизвестные, представлялись сотрудниками безопасности банка и МВД. Они сообщили, что кто-то пытается оформить кредит на пенсионерку, поэтому деньги нужно срочно перевести в безопасное место. Пожилую женщину трижды отправляли в банк, в итоге мошенникам она перевела 3 383 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

    81-летняя жительница Выборгского района тоже оказалась внушаема, звонившие убедили ее перевести 2 500 000 рублей через банкомат «Тинькофф». Действиями женщины руководил неизвестный, который представился специалистом по банкоматам. По данному эпизоду также возбуждено уголовное дело.

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