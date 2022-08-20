    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 23

    1 м/с, ю-в

    769мм

    54%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd59.13eur59.39
    В Крыму работает ПВОПодарочный MasterCard в ЕвропеКуда пойти на выходныхОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Китай, Египет и еще семь стран. В МИД России рассказали, где могут заработать карты «Мир»

    2082
    10 комментариев

    Россия продолжает вести переговоры о введении платежной системы «Мир» в нескольких странах. К системе могут присоединиться девять государств. Об этом рассказал замглавы МИД Александр Панкин в интервью ТАСС.

    По словам Панкина, переговоры проводятся с Египтом, Китаем, Кубой, Азербайджаном и Бахрейном, Таиландом и Индией, Мьянмой и Нигерией.

    Заместитель министра иностранных дел отметил, что переговоры стали более активными после того, как международные платежные системы заблокировали всех российских клиентов. «Ведем активную работу в этом направлении», — заявил Панкин.

    Для справки. В настоящее время «Мир» действует на территории России, включая Республику Крым, а также в Казахстане, Белоруссии, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, Армении, Южной Осетии, Абхазии, Вьетнаме и Турции.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close