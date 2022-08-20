Китай, Египет и еще семь стран. В МИД России рассказали, где могут заработать карты «Мир»

Россия продолжает вести переговоры о введении платежной системы «Мир» в нескольких странах. К системе могут присоединиться девять государств. Об этом рассказал замглавы МИД Александр Панкин в интервью ТАСС.

По словам Панкина, переговоры проводятся с Египтом, Китаем, Кубой, Азербайджаном и Бахрейном, Таиландом и Индией, Мьянмой и Нигерией.



Заместитель министра иностранных дел отметил, что переговоры стали более активными после того, как международные платежные системы заблокировали всех российских клиентов. «Ведем активную работу в этом направлении», — заявил Панкин.

