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    Жара слегка ослабеет. Облака и легкий ветер принесут Петербургу облегчение

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    автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    В Петербурге в выходные станет немного прохладнее — штурмовать очередной рекорд погода не собирается.

    Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем 20 августа в Петербурге воздух прогреется до плюс 27–29 градусов. Ветер подует с юго-востока, днем он будет умеренным. Ночью будет прохладнее — до плюс 20 градусов.

    «Сегодня Северная столица останется на периферии обширного антициклона. В регионе сохранится переменная облачность, дождей не ожидается, а температурные показатели окажутся на пару градусов ниже вчерашних значений», — рассказал ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус.

    По его словам, в городе будет до плюс 29, по области — на градус больше. Сила ветра будет достигать 9 метров в секунду.

    Понижение температуры продолжится и в воскресенье, 21 августа. Дождей также не предвидится.

    автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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