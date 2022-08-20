Жара слегка ослабеет. Облака и легкий ветер принесут Петербургу облегчение

В Петербурге в выходные станет немного прохладнее — штурмовать очередной рекорд погода не собирается.
Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем 20 августа в Петербурге воздух прогреется до плюс 27–29 градусов. Ветер подует с юго-востока, днем он будет умеренным. Ночью будет прохладнее — до плюс 20 градусов.
«Сегодня Северная столица останется на периферии обширного антициклона. В регионе сохранится переменная облачность, дождей не ожидается, а температурные показатели окажутся на пару градусов ниже вчерашних значений», — рассказал ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус.
По его словам, в городе будет до плюс 29, по области — на градус больше. Сила ветра будет достигать 9 метров в секунду.
Понижение температуры продолжится и в воскресенье, 21 августа. Дождей также не предвидится.