Жара слегка ослабеет. Облака и легкий ветер принесут Петербургу облегчение

В Петербурге в выходные станет немного прохладнее — штурмовать очередной рекорд погода не собирается.



Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем 20 августа в Петербурге воздух прогреется до плюс 27–29 градусов. Ветер подует с юго-востока, днем он будет умеренным. Ночью будет прохладнее — до плюс 20 градусов.

«Сегодня Северная столица останется на периферии обширного антициклона. В регионе сохранится переменная облачность, дождей не ожидается, а температурные показатели окажутся на пару градусов ниже вчерашних значений», — рассказал ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус.