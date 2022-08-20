В России не зарегистрировано. Семилетней девочке нужно лекарство для борьбы с лейкозом

Риана ведёт борьбу с лейкозом. Позади курсы химиотерапии, впереди – трансплантация. Чтобы она прошла успешно, девочке необходимы лекарства. Но они не зарегистрированы в России, их нужно покупать.

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«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Риана Зиннатова, 7 лет.

Острый лимфобластный лейкоз.

Спасёт лекарство. Не хватает 453 894 руб.

«Дочка заболела осенью 2017 года, у неё резко увеличились лимфоузлы и поднялась температура. Мы обратились в поликлинику, прошли обследование. Уровень лейкоцитов в крови превышал норму в пять раз. Риану срочно госпитализировали в областную больницу, взяли пункцию костного мозга и подтвердили страшный диагноз: острый лимфобластный лейкоз – рак крови.



Самочувствие дочки с каждым днем ухудшалось, она слабела, жаловалась на головную боль. Врачи назначили химиотерапию. Лечение Риана переносила тяжело, но в результате её вывели в ремиссию. А через полгода случился рецидив, и пришлось продолжить химиотерапию.

Огромное спасибо всем читателям Русфонда – вы помогли оплатить препарат, который не давал аллергической реакции и помог дочке снова справиться с болезнью. Весной мы уехали домой и радовались, что все испытания позади. Но уже в мае анализы опять показали наличие опухолевых клеток в крови. Болезнь стремительно прогрессировала, и теперь единственный способ спасения – трансплантация костного мозга.



Для успешного приживления донорских клеток дочке жизненно необходимо лекарство, которое не зарегистрировано в России, и его нужно покупать самим. Но мне это не по силам, и я надеюсь только на вашу помощь. Спасите мою дочку!» Рания Зиннатова, Ямало-Ненецкий АО. Юлия Федюкова, заведующая детским гематологическим отделением Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Петрова (Санкт-Петербург):

«У Рианы рецидивирующее течение острого лимфобластного лейкоза. Учитывая тяжелое состояние ребёнка и агрессивное течение заболевания, единственным возможным методом лечения является трансплантация костного мозга. Для её успешного проведения и приживления донорского костного мозга девочке по жизненным показаниям требуется терапия противоопухолевым препаратом тепадина, который не зарегистрирован в нашей стране, но разрешен к ввозу и применению».



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тел./факс (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.



Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

