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    «Прозрачность и открытость». Памфилова рассказала Путину о подготовке к выборам

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    Президент РФ Владимир Путин провел в Сочи рабочую встречу с главой Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой. Она отметила, что комиссия отстаивает принцип прозрачности и открытости выборов.

    «Хочу честно сказать, что эта прозрачность и открытость на порядок выше, чем в тех недружественных странах, которые считают себя демократичными. Это правда», — цитируют Памфилову в сообщении, опубликованном 19 августа на сайте Кремля.

    По словам Памфиловой, подготовка идет штатно и без сбоев.

    Единый день голосования в России состоится 11 сентября этого года. Будут выбирать 14 глав регионов, депутатов в законодательной власти субъектов в 6 регионах, депутатов в муниципалитетах Москвы и других столицах регионов, а также городские советы и думы в 11 субъектах.

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