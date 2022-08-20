В аэропорту Варшавы задержали 81-летнюю датчанку, у которой нашли 5 кг наркотиков в чемодане

В Польше задержали пожилую туристку из Дании, в багаже которой нашли наркотики на сумму более полумиллиона долларов. Об этом 19 августа сообщает Associated Press со ссылкой на официальные польские источники.



81-летняя женщина привлекла к себе внимание в аэропорту имени Фредерика Шопена в Варшаве. Она путешествовала из Африки в Канаду. Таможенники аэропорта решили проверить багаж женщины после того, как у них возникли подозрения относительно ее маршрута и беспокойного поведения. Пакеты с пятью килограммами наркотиков на сумму в 515 тысяч долларов США нашли под фальшивым дном чемодана.

