С украинским паспортом — не предлагать. Рынок нянь в Петербурге падает из-за снижения спроса и предложения

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Поделиться Поделиться





В одной точке сошлись сразу две глобальные причины. С одной стороны — нестабильная экономическая ситуация и, как следствие, желание сэкономить. С другой — квалифицированных нянь, которые подходят под растущие требования клиентов, становится меньше.

Странным образом падение рынка, который отмечают многие крупные агентства, совпадает с дефицитом кадров. Подыскать беби-ситтера с букетом талантов, как у Мэри Поппинс, проблемой было всегда. Те, кто караулит испробованных нянь после подруг и только по рекомендациям, могут спать спокойно — такого рода отношения, считай, почти семейные, и рынок тут диктует разве что зарплату. А вот те, кто рассчитывал искать Арину Родионовну для своего чада в агентстве, все чаще сталкиваются с тем, что найти нужного человека не получается. Соглашаются на то, «что дают», немногие. И дальше выходов два: либо перебиваться вообще без няни, либо искать неофициально — соседку, родственницу.



В стране налицо миграционный кризис, который как раз и ударил по рынку нянь. По данным Росстата, по последним данным (на май 2022 года), общий отток из страны составил 75 тысяч иностранцев.

Зарубежные няни — что называется, из разных сегментов. С одной стороны — Украина и Белоруссия, с другой — Киргизия и Узбекистан. И как раз по этим странам особенно заметно, как они разъезжаются.



Вопреки предрассудкам, няни из этих стран порой могут дать фору по образованности некоторым своим клиентам. Нередко там попадаются квалифицированные педагоги с отличным русским языком и огромным опытом работы с детьми. Но это все, разумеется, верхний ценовой сегмент. Общая масса нянь-иностранок все же попроще и старомосковским говором не обладают. Именно их массовый отъезд за последние годы и обусловил дефицит на рынке. Агентства ищут им замену, чтобы удовлетворить спрос, но не находят.



— На Петербург в августе приходится каждая десятая вакансия для няни в стране, или более 100 рабочих предложений. Северная столица демонстрирует больший рост спроса на нянь по сравнению с другими городами России: +62% прироста вакансий в августе этого года по сравнению с августом прошлого, — рассказала «Фонтанке» Мария Бузунова, представитель hh.ru Северо-Запад.

Почти такой же показатель — рост спроса на услуги няни на 70% в 2022 году по сравнению с 2021-м отмечают и в «Авито». Уже в начале августа количество запросов стало на 28% больше по сравнению с первой неделей предыдущего месяца, говорят в «Авито». Оно и понятно — школа на носу.



Причем с активностью соискателей все нормально — желающие нянчить чужих малышей как были в природе, так и есть, и даже прибывают числом.

— Соискатели достаточно активно выходят на рынок труда: более 300 резюме от нянь с начала месяца в Петербурге, это каждое десятое резюме от нянь по стране. По сравнению с прошлогодними показателями соискательская активность нянь выросла на 49%, — приводят статистику эксперты hh.ru Северо-Запад.

Может показаться, что показатели противоречат друг другу, но на самом деле это не так — количество заключенных договоров между нанимателями и воспитательницами летит в тартарары.



— Июнь и июль были намного провальнее, чем в прошлом году. В сравнении с допандемийным временем спрос упал в три раза, и речь идет не о количестве нянечек, а о количестве выполненных услуг, — рассказала «Фонтанке» Юлия Овчинникова, владелица и директор агентства «Мэри Поппинс».

Одной из причин такого положения дел игроки рынка называют классическую предреволюционную ситуацию, когда «верхи не могут, низы не хотят»: наниматели выбирают экономить деньги и не могут платить достойную зарплату, нянечки не хотят работать за копейки.



— Нянечки хотят оклад не меньше 80 тысяч в месяц, клиенты готовы платить 50–60 в основном, — говорит Юлия Овчинникова.

В среднем платят порядка 300 рублей в час. В надежде сэкономить за те же деньги заказчики пытаются заваливать нянечек неожиданными поручениями, которые не предусмотрены контрактом. Как правило, такие отношения заканчиваются полным неудовлетворением сторон.



— Самая частая причина отказа няни от работы в семье — это когда уход предполагается за одним ребёнком, а по факту приходится работать с двумя и более детьми, а также выполнять дополнительные поручения, не касающиеся детей. Например, уборка квартиры, стирка и глажка одежды семьи, а также приготовление пищи на всю семью, — рассказывает представитель агентства «Ваша няня» Ксения.



Экономией ресурсов обусловлен и всплеск точечных запросов. Все чаще ищут помощницу на неполную занятость: автоняню — отвозить/забирать в школу или из школы, помочь сделать уроки, отвезти на дополнительные занятия, онлайн-няню, няню для прогулок или ночную, рассказывает Ольга Чернявская, руководитель PR-службы онлайн-сервиса услуг YouDo.

Другой причиной нехватки нянь стала общественно-событийная составляющая — национальный признак стал популярным критерием отбора.

— Украина — раньше они работали у нас, а сейчас их нет. Клиенты сами отказываются нанимать нянечек с украинскими корнями. Даже тех, кто давно живет в Петербурге, но у них паспорт Украины, их тоже не хотят брать, — говорит Юлия Овчинникова, ей вторит Ксения.

Чем продиктована такая избирательность, агентства у клиентов, конечно, не выясняют. Да признание и не поможет и ситуацию не спасет. По той же причине отвалились няни, готовые к совместному проживанию с семьей и низкоквалифицированные, — и те и другие в основном были приезжими, говорят в агентствах по найму домашнего персонала. Брать студенток тоже никто не хочет, пойти на это согласны лишь 3% работодателей.



Самая большая мечта нанимателя — заполучить так называемую высокопрофильную: с педагогическим образованием, медицинским либо тех, кто работал в детских садах, говорят в агентствах. Об этом же заявляют 62% семей, которые ищут няню на сайте объявлений.

Стоимость такой няни от 400–500 рублей в час, от 80 000–100 000 рублей в месяц, говорит Мария Бучинская, владелица агентства по подбору персонала «Мон Плезир». Именно таким няням удается устроиться на «царские условия» — сопровождать семьи в поездках к морю и за рубеж. Как правило, при таких запросах заказчик оплачивает билеты, проживание исполнителя.



— Последняя няня работала в Дубае за 200 тысяч рублей с одним ребенком. По-прежнему, как и 20 лет назад, таких нянь мало. Творческие няни всегда были на вес золота. Их не коснулась ни пандемия, ни спецоперация, — отмечает Мария Бучинская.

Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»