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    Пассажиру стало плохо на «Проспекте Ветеранов». Он уехал в больницу с рассеченным лбом

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    Одному из пассажиров понадобилась медицинская помощь на станции метро «Проспект Ветеранов». Он потерял сознание и выпал из вагона, рассказал «Фонтанке» 19 августа очевидец.

    По его словам, мужчине было 45–50 лет. При падении он ударился головой и стал «истекать кровью».

    Фото: Читатель «Фонтанки» Руслан
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    «К нему на помощь подоспели сотрудники метрополитена и неравнодушные попутчики. Сказали, что, по всей видимости, у него что-то с сердцем. Через пару минут после инцидента он пришёл в сознание, но остался лежать на полу станции в ожидании медицинской помощи», — добавил свидетель.

    В пресс-службе метрополитена нашему изданию сообщили, что мужчина рассек лоб, был передан медикам и отправлен в больницу.

    Фото: Читатель «Фонтанки» Руслан

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