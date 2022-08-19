Пассажиру стало плохо на «Проспекте Ветеранов». Он уехал в больницу с рассеченным лбом

Одному из пассажиров понадобилась медицинская помощь на станции метро «Проспект Ветеранов». Он потерял сознание и выпал из вагона, рассказал «Фонтанке» 19 августа очевидец.
По его словам, мужчине было 45–50 лет. При падении он ударился головой и стал «истекать кровью».
«К нему на помощь подоспели сотрудники метрополитена и неравнодушные попутчики. Сказали, что, по всей видимости, у него что-то с сердцем. Через пару минут после инцидента он пришёл в сознание, но остался лежать на полу станции в ожидании медицинской помощи», — добавил свидетель.
В пресс-службе метрополитена нашему изданию сообщили, что мужчина рассек лоб, был передан медикам и отправлен в больницу.