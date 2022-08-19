На М-11 - два пожара за вечер. Полыхают машина и автокран

Пятничным вечером на магистрали М-11 произошло два крупных пожара. Кадрами полыхающих машины и автокрана 19 августа поделились в соцсетях очевидцы.
В пресс-службе «Магистрали двух столиц» «Фонтанке» рассказали, что в обоих случаях обошлось без пострадавших. Автокран загорелся на 661-м километре в сторону Петербурга, легковой автомобиль — на 635-м километре в сторону Москвы.
Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
О пожаре с машиной стало известно около семи вечера. МЧС пришлось на несколько минут перекрыть движение.
По данным МЧС, сообщение о горящем кране поступило около десяти вечера, через 45 минут его потушили силами 10 спасателей и двух единиц техники.