Во Всемирный день фотографии Музей артиллерии впервые показывает уникальный фотопулемет

В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Петербурге 19 августа открыли выставку одного экспоната — фотопулемета Mark III Hythe. Этот экспонат, имевший военное назначение, впервые выставлен на обозрение публики.



В музее рассказали, что встроить в корпус фотопулемет, реалистично имитирующий очертания, габариты, вес и устройство органов управления ручного пулемета, решили для тренировочных целей в годы Первой мировой войны. Тогда истребители и бомбардировщики только поступили на боевую службу (ранее самолеты использовали только в качестве разведчиков). И потребовалось готовить новых специалистов — воздушных стрелков, которые умели бы стрелять с движущихся самолетов по другим движущимся целям. Тренироваться же во время учебных полетов непосредственно в боевой стрельбе было невозможно.

