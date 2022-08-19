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    Выставки

    Во Всемирный день фотографии Музей артиллерии впервые показывает уникальный фотопулемет

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    В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Петербурге 19 августа открыли выставку одного экспоната — фотопулемета Mark III Hythe. Этот экспонат, имевший военное назначение, впервые выставлен на обозрение публики.

    В музее рассказали, что встроить в корпус фотопулемет, реалистично имитирующий очертания, габариты, вес и устройство органов управления ручного пулемета, решили для тренировочных целей в годы Первой мировой войны. Тогда истребители и бомбардировщики только поступили на боевую службу (ранее самолеты использовали только в качестве разведчиков). И потребовалось готовить новых специалистов — воздушных стрелков, которые умели бы стрелять с движущихся самолетов по другим движущимся целям. Тренироваться же во время учебных полетов непосредственно в боевой стрельбе было невозможно.

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    «Фотопулеметы стали незаменимы для «разбора полетов» после тренировочных боев и были единственным способом фиксации результатов, — объясняют в Музее артиллерии. — При тренировках воздушных стрелков фотопулемет устанавливался даже не в качестве дополнения к пулемету, а вместо него. Анализ отснятой пленки позволял установить, правильно ли пилот определил дистанцию до воздушной или наземной цели, правильно ли взял упреждение, сколько пуль или снарядов он выпустил (это определяли по длительности съемки)».

    Представленный на выставке фотопулемет был разработан в 1916 году и тогда же запущен в серийное производство. Их применяли в Великобритании, США, Канаде, Японии и некоторых других странах мира вплоть до начала Второй мировой войны. Представленный образец — 1930-х годов «родом» из Риги и установлен на советской турели (установке для крепления пулемета) «ТУР-5», которая на выставке также демонстрируется впервые.

    Осмотреть экспонаты можно до конца года.

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