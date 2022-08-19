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    Общественная палата РФ предложила сделать социальное такси более доступным

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    Общественная палата России (ОП РФ) разработала дополнительные меры по улучшению доступа к социальному такси, в том числе для маломобильных групп населения. Соответствующее письмо направлено в Контрольное управление президента, сообщили 19 августа в ОП РФ.

    В частности, предлагается стимулировать перевозчиков путем введения квотирования, а также предоставления компенсаций социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим данную услугу, за счет средств федерального и региональных бюджетов.

    «Я знаю, что людям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) нужны специальные условия, чтобы свободно передвигаться по городу. И мы должны обеспечить им возможность пользоваться службой социального такси каждый день, в любое время. К тому же они должны передвигаться не только в черте города, но и на дальние расстояния. Ведь людям с инвалидностью часто требуются медицинские услуги, которые можно получить, например, в другом регионе», - отметила Диана Гурцкая, председатель Комиссии ОП РФ по доступной среде и развитию инклюзивных практик.

    Предложения также включают в себя разработку стандарта предоставления услуг соцтакси и соответствующей сетки тарифов. Кроме того, одним из важных аспектов эксперты считают включение услуги по перевозке людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и маломобильных групп населения в перечень условий для признания субъектов малого и среднего предпринимательства социальным предприятием.

    «Общественная палата готова продолжить анализ существующих проблем в рассматриваемой сфере, а также предоставить свою площадку для проведения экспертного обсуждения с участием представителей уполномоченных органов государственной власти, заинтересованных общественных и коммерческих организаций и экспертного сообщества в целях выработки совместных предложений по их преодолению», — говорится в письме ОП РФ.

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