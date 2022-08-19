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    На форуме «Армия-2022» в Подмосковье умер сотрудник кингисеппского завода

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    На форуме «Армия-2022» под Москвой стало плохо участнику — сотруднику Кингисеппского машиностроительного завода. Мужчину пытались реанимировать, но он скончался.

    «[Наш сотрудник] был оперативно доставлен санавиацией в Никольское подразделение Одинцовской областной больницы. Спасти жизнь специалиста, к сожалению, не удалось. Врачи констатировали биологическую смерть. Мы, коллеги, скорбим вместе с родными и близкими покойного», — сообщили «Фонтанке» 19 августа представители завода.

    Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, результаты вскрытия будут известны позже.

    По данным 47news, 58-летний мужчина работал менеджером по продажам направления «судостроение и судоремонт». Он представлял продукцию завода на военно-технической выставке в парке «Патриот».

    Форум проходит 15–21 августа. В его рамках Кингисеппский машиностроительный завод представил патрульный катер RX-1173, который выпускается для МЧС России.

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