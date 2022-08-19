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    «Командир, я в шоке». Полицейский вырвал ручку автомобилю, устроившему гонки по ночному Петербургу

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    Краш-тест автомобилю и нервам полиции устроил молодой поклонник Шумахера в Петроградском районе Петербурга. В свободное от гонок время он возил пассажиров, теперь среди его «наград» 13 протоколов.

    Пролетевший на скорости «Хёндэ» ДПС попыталась образумить на проспекте Добролюбова около трёх часов ночи 19 августа. Первая попытка остановить гонщика вышла боком и для его автомобиля, и для полиции.

    Водитель, не желая задерживаться ни при каких условиях, нажал на газ и сорвался с места в тот момент, когда выбежавший из служебной машины инспектор пытался открыть дверь «Хёндэ».

    «Дверная ручка осталась в крепкой руке инспектора на память. Выруливая, нарушитель повредил бок патрульного автомобиля. Погоня продолжилась», — пишет «Дорожный инспектор».

    Загнать лихача удалось совместными усилиями экипажей ДПС во дворах на улице Академика Павлова. За рулём оказался 21-летний молодой человек, колесивший по городу в компании приятелей. Они товарища не бросили. Выскочили, но потом вернулись, чтобы поддержать, уточняет автор паблика.

    Проверка показала, что водитель был в трезвом уме. Сам он заверил, что скрывать ему как будто бы нечего. «Ничего не сделали. Командир, я в шоке был просто», — объяснил он ночную гонку и признался, что работает таксистом.

    Его «ничего» полицейские уложили в чёртову дюжину протоколов, въедливо зафиксировав выезд на встречную, игнорирование знака, неостановку, оставление места ДТП, проезды на красный, движение «против шерсти» по односторонней дороге, неповиновение и нарушение миграционного режима. Венчает список непристёгнутый ремень.

    «В связи с тем, что имеются явные признаки поддельной регистрации, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 327 УК РФ», — обозначил перспективы «Дорожный инспектор».

    Фото: Дорожный инспектор.

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