«Командир, я в шоке». Полицейский вырвал ручку автомобилю, устроившему гонки по ночному Петербургу

Краш-тест автомобилю и нервам полиции устроил молодой поклонник Шумахера в Петроградском районе Петербурга. В свободное от гонок время он возил пассажиров, теперь среди его «наград» 13 протоколов.



Пролетевший на скорости «Хёндэ» ДПС попыталась образумить на проспекте Добролюбова около трёх часов ночи 19 августа. Первая попытка остановить гонщика вышла боком и для его автомобиля, и для полиции.

Водитель, не желая задерживаться ни при каких условиях, нажал на газ и сорвался с места в тот момент, когда выбежавший из служебной машины инспектор пытался открыть дверь «Хёндэ».