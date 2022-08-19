В Петербург бортом санавиации доставили мальчика, который неудачно разводил костёр в Тихвине

15-летний подросток с ожогами доставлен бортом санавиации в реанимацию Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий. Его перевезли в Петербург из Тихвина накануне поздно вечером, сообщили 19 августа в городском комитете по здравоохранению.
Уточняется, что юный пациент прибыл с ожогом 2–3 степени, площадь ожога — 17%. Причиной травмы стало самостоятельное разведение костра подростками.
В настоящий момент пациент находится в реанимации и получает всё необходимое лечение, уточнили в комздраве.