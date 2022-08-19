    Сейчас

    +30˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +30˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 29

    3 м/с, южн

    767мм

    33%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd59.96eur60.9
    Цены на шенген растутКуда пойти на выходныхЖарко и точкаОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    В Петербург бортом санавиации доставили мальчика, который неудачно разводил костёр в Тихвине

    2916
    1 комментарий

    15-летний подросток с ожогами доставлен бортом санавиации в реанимацию Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий. Его перевезли в Петербург из Тихвина накануне поздно вечером, сообщили 19 августа в городском комитете по здравоохранению.

    Фото: Комитет по здравоохранению Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Уточняется, что юный пациент прибыл с ожогом 2–3 степени, площадь ожога — 17%. Причиной травмы стало самостоятельное разведение костра подростками.

    В настоящий момент пациент находится в реанимации и получает всё необходимое лечение, уточнили в комздраве.

    Фото: Комитет по здравоохранению Петербурга

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close