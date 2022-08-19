РКН: Поисковики будут маркировать Telegram и TikTok как нарушителей законов РФ

Роскомнадзор (РКН) обязал поисковики указывать, что TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest нарушают требования законодательства России. Об этом 19 августа сообщается на сайте регулятора.
Как сообщили в ведомстве, эти ИТ-компании не соблюдают порядок удаления запрещённой информации, а также пренебрегают основными обязанностями, установленными федеральным законом «О деятельности иностранных лиц в сети «Интернет» на территории РФ».
Такие меры будут действовать до тех пор, пока фирмы не устранят выявленные РКН нарушения.