    Сейчас

    +30˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +30˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 30

    2 м/с, южн

    767мм

    34%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd59.96eur60.9
    Цены на шенген растутКуда пойти на выходныхЖарко и точкаОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Путин: Россия и Казахстан готовят совместные учения в рамках ОДКБ

    994
    8 комментариев

    Военнослужащие России и Казахстана готовятся провести совместные учения в рамках ОДКБ. Об этом 19 августа заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым в Сочи.

    Путин анонсировал учения, говоря о 30-летии установления дипломатических отношений между двумя государствами, которое будет отмечаться в октябре.

    «К этой дате запланирован целый ряд различных мероприятий. У нас активно работают наши министерства, ведомства. Межправкомиссия работает активно, министерства иностранных дел, министерства обороны вместе готовят различные мероприятия, в том числе и совместные учения в рамках ОДКБ и так далее», — сказал президент РФ.

    Также российский лидер отметил рост товарооборота между Россией и Казахстаном: в прошлом году он вырос на 34,4%, а за первые пять месяцев нынешнего года — увеличился на 8,8%. Российские инвестиции в соседнюю республику достигли 17 млрд долларов, а казахстанские в Россию — 4,5 млрд долларов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close