Путин: Россия и Казахстан готовят совместные учения в рамках ОДКБ

Военнослужащие России и Казахстана готовятся провести совместные учения в рамках ОДКБ. Об этом 19 августа заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым в Сочи.
Путин анонсировал учения, говоря о 30-летии установления дипломатических отношений между двумя государствами, которое будет отмечаться в октябре.
«К этой дате запланирован целый ряд различных мероприятий. У нас активно работают наши министерства, ведомства. Межправкомиссия работает активно, министерства иностранных дел, министерства обороны вместе готовят различные мероприятия, в том числе и совместные учения в рамках ОДКБ и так далее», — сказал президент РФ.
Также российский лидер отметил рост товарооборота между Россией и Казахстаном: в прошлом году он вырос на 34,4%, а за первые пять месяцев нынешнего года — увеличился на 8,8%. Российские инвестиции в соседнюю республику достигли 17 млрд долларов, а казахстанские в Россию — 4,5 млрд долларов.