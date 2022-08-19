Путин: Россия и Казахстан готовят совместные учения в рамках ОДКБ

Военнослужащие России и Казахстана готовятся провести совместные учения в рамках ОДКБ. Об этом 19 августа заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым в Сочи.



Путин анонсировал учения, говоря о 30-летии установления дипломатических отношений между двумя государствами, которое будет отмечаться в октябре.



«К этой дате запланирован целый ряд различных мероприятий. У нас активно работают наши министерства, ведомства. Межправкомиссия работает активно, министерства иностранных дел, министерства обороны вместе готовят различные мероприятия, в том числе и совместные учения в рамках ОДКБ и так далее», — сказал президент РФ.

