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    Светофоры на углу Невского и Литейного включили, но автомобилистов от пробок это уже не спасло

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    Специалисты «Россетей Ленэнерго» оперативно устранили технологическое нарушение на оборудовании в районе Невского проспекта. Это позволило «оживить» светофоры.

    Как сообщили в пресс-службе компании, с 14:45 все потребители получают электроэнергию в полном объеме.

    В пресс-службе СПб ГКУ «ДОДД» подтвердили «Фонтанке», что светофоры подключили и на одном из самых оживленных перекрестков в центре города все работает в штатном режиме.

    «Фонтанка» писала о хаосе, который начался из-за отключения светофоров на перекрестке. Они «заснули» после того, как на распределительном щитке рядом расположенного дома вырубилось питание.

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