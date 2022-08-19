Светофоры на углу Невского и Литейного включили, но автомобилистов от пробок это уже не спасло

Специалисты «Россетей Ленэнерго» оперативно устранили технологическое нарушение на оборудовании в районе Невского проспекта. Это позволило «оживить» светофоры.
Как сообщили в пресс-службе компании, с 14:45 все потребители получают электроэнергию в полном объеме.
В пресс-службе СПб ГКУ «ДОДД» подтвердили «Фонтанке», что светофоры подключили и на одном из самых оживленных перекрестков в центре города все работает в штатном режиме.
«Фонтанка» писала о хаосе, который начался из-за отключения светофоров на перекрестке. Они «заснули» после того, как на распределительном щитке рядом расположенного дома вырубилось питание.