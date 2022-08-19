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    В Петербурге встал американский завод медицинского оборудования. Лаборатории и клиники остались без расходников для анализов

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    Американская компания Thermo Fisher Scientific остановила производство на заводе в Петербурге и прекратила отгрузки дистрибьюторам. Как сообщает 19 августа «Деловой Петербург», из-за этого лаборатории и клиники лишились расходников для анализов.

    Предприятие на заводе на Кубинской улице выпускало дозаторы и одноразовые наконечники для них. По оценке экспертов, компания занимала примерно 30% отечественного рынка таких материалов. В числе покупателей продукции были петербургские фармацевтические предприятия «Витал Девелопмент», «Алкор Био», НИИ вакцин и сывороток, а также лаборатории «СПИД-центра», станции переливания крови, государственные туберкулёзные диспансеры и сети «Хеликс», «Инвитро», «Ситилаб», «Гемотест» и другие.

    В марте Thermo Fisher Scientific сообщила о приостановке операций по некритическим медицинским товарам, объяснив это нарушением цепочки поставок. Но сейчас производство полностью остановлено, персонал уволили, в основном по соглашению сторон, сообщает издание со ссылкой на источники. При этом компания без предупреждения прекратила поставки российским клиентам, хотя часть из них уже была оплачена.

    В Thermo Fisher Scientific объяснили, что продолжают испытывать сложности с поставками, и поэтому приняли решение прекратить продажи и производство в России и Белоруссии. Однако отметили, что будут следить за текущей ситуацией и «вносить соответствующие коррективы».

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