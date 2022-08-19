В Петербурге встал американский завод медицинского оборудования. Лаборатории и клиники остались без расходников для анализов

Американская компания Thermo Fisher Scientific остановила производство на заводе в Петербурге и прекратила отгрузки дистрибьюторам. Как сообщает 19 августа «Деловой Петербург», из-за этого лаборатории и клиники лишились расходников для анализов.



Предприятие на заводе на Кубинской улице выпускало дозаторы и одноразовые наконечники для них. По оценке экспертов, компания занимала примерно 30% отечественного рынка таких материалов. В числе покупателей продукции были петербургские фармацевтические предприятия «Витал Девелопмент», «Алкор Био», НИИ вакцин и сывороток, а также лаборатории «СПИД-центра», станции переливания крови, государственные туберкулёзные диспансеры и сети «Хеликс», «Инвитро», «Ситилаб», «Гемотест» и другие.

