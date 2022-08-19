Питбультерьер оторвал ухо трехлетнему мальчику в Липецке

Собака оторвала ухо маленькому ребенку в Липецке. Пёс набросился на малыша, пока его мать проводила время с гостями. О случившемся рассказал отец мальчика, передает 19 августа «Вести Липецк».
По данным программы, женщина воспитывает троих детей. Семья состоит на профилактическом учете, сообщили журналистам в УМВД по Липецкой области. Их каждую неделю навещают сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, комиссия и органы опеки, поскольку мать злоупотребляет спиртными напитками.
14 августа женщина пришла домой в компании знакомых с питбультерьером. Пока взрослые пили, собака накинулась на трехлетнего мальчика, покусала за голову, шею и руки и оторвала ухо.
«Отвезла сына в 4 часа утра в областную больницу, а потом продолжала пить с друзьями, — рассказывает отец ребенка. — Я уже не знаю, куда обращаться, чтобы лишить ее родительских прав».
Сейчас дети находятся с отцом. По факту нападения собаки проходит проверка.