Питбультерьер оторвал ухо трехлетнему мальчику в Липецке

Собака оторвала ухо маленькому ребенку в Липецке. Пёс набросился на малыша, пока его мать проводила время с гостями. О случившемся рассказал отец мальчика, передает 19 августа «Вести Липецк».



По данным программы, женщина воспитывает троих детей. Семья состоит на профилактическом учете, сообщили журналистам в УМВД по Липецкой области. Их каждую неделю навещают сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, комиссия и органы опеки, поскольку мать злоупотребляет спиртными напитками.

