Кропило над уздцами. В Москве освящали лошадей, а им не понравилось

В Конюшенной слободе в арбатских переулках Москвы прошёл первый за столетие чин освящения лошадей. До революции в день празднования Яблочного спаса их проводили постоянно. Об этом 19 августа сообщает РИА Новости.
Судя по видео, лошади испугались внезапного обрызгивания водой и попытались уйти, но их удалось успокоить.
Ранее извозчики и конюхи приходили с лошадями в храм Священномученика Власия, чтобы там их смогли освятить. Традицию собираются возродить, поделился с информагентством настоятель церкви иеромонах Никандр (Пишилин).
Он рассказал, что освящать будут лошадей прихожан. Среди них есть как коневладельцы, так и тренеры по верховой езде.
До революции ямщики, извозчики и конюхи почитали храм Мученика Власия, который считается покровителем пастухов и животных. На праздник приводили нарядных лошадей с лентами и цветами в гривах. Животных трижды обводили вокруг храма, проводили молебен, а затем окропляли святой водой.