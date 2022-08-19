Кропило над уздцами. В Москве освящали лошадей, а им не понравилось

В Конюшенной слободе в арбатских переулках Москвы прошёл первый за столетие чин освящения лошадей. До революции в день празднования Яблочного спаса их проводили постоянно. Об этом 19 августа сообщает РИА Новости.



Судя по видео, лошади испугались внезапного обрызгивания водой и попытались уйти, но их удалось успокоить.