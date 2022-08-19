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    Кропило над уздцами. В Москве освящали лошадей, а им не понравилось

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    В Конюшенной слободе в арбатских переулках Москвы прошёл первый за столетие чин освящения лошадей. До революции в день празднования Яблочного спаса их проводили постоянно. Об этом 19 августа сообщает РИА Новости.

    Судя по видео, лошади испугались внезапного обрызгивания водой и попытались уйти, но их удалось успокоить.

    Ранее извозчики и конюхи приходили с лошадями в храм Священномученика Власия, чтобы там их смогли освятить. Традицию собираются возродить, поделился с информагентством настоятель церкви иеромонах Никандр (Пишилин).

    Он рассказал, что освящать будут лошадей прихожан. Среди них есть как коневладельцы, так и тренеры по верховой езде.

    До революции ямщики, извозчики и конюхи почитали храм Мученика Власия, который считается покровителем пастухов и животных. На праздник приводили нарядных лошадей с лентами и цветами в гривах. Животных трижды обводили вокруг храма, проводили молебен, а затем окропляли святой водой.

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