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    Сотрудника аэропорта в Югре убило винтом самолета

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    В Югре работник аэропорта погиб, попав под винт самолета. Проводится проверка соблюдения законодательства в сфере охраны труда, сообщили 19 августа в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

    Инцидент произошел днем в пятницу в аэропорту города Белоярский. 48-летний агент службы наземного обслуживания воздушного судна получил удар винтом во время выпуска самолета АН-24 авиакомпании «Ютэйр». Мужчина погиб на месте.

    В пресс-службе компании заявили, что Ан-24 собирался лететь в Березово. «При уборке упорных колодок произошел несчастный случай — авиатехник попал под лопасти вращающегося винта и получил травмы, не совместимые с жизнью. Причины произошедшего устанавливаются», — рассказали в «Ютэйр» агентству «Интерфакс».

    Обстоятельства произошедшего выясняются, в аэропорту работает следственно-оперативная группа.

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