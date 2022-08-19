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    Цена побега — жизнь. Стали известны подробности появления большой свиньи на МКАД

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    В четверг, 18 августа, около полудня на северо-востоке Москвы очевидцы заметили свинью. Она прогуливалась по Дмитровскому шоссе неподалеку от МКАД. Вскоре зверя поймали при помощи еды и одеяла, сообщили РИА Новости.

    «После отлова увезли в ближайший собачий приют», — рассказал собеседник агентства. На время поиска хозяина свинью-беглеца поместили в отдельный вольер.

    Как стало известно сегодня, свинья на Дмитровском шоссе выскочила из автомобиля, который отвозил ее на убой.

    «Установлено, что животное выскочило из машины, которая везла ее на убой», — цитирует издание Msk1 ТАСС.

    Сейчас хозяина свиньи нашли. Устанавливаются обстоятельства, при которых животное смогло выбраться из машины. Будущее сбежавшей от убоя свиньи не уточняется.

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