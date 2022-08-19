Цена побега — жизнь. Стали известны подробности появления большой свиньи на МКАД

В четверг, 18 августа, около полудня на северо-востоке Москвы очевидцы заметили свинью. Она прогуливалась по Дмитровскому шоссе неподалеку от МКАД. Вскоре зверя поймали при помощи еды и одеяла, сообщили РИА Новости.



«После отлова увезли в ближайший собачий приют», — рассказал собеседник агентства. На время поиска хозяина свинью-беглеца поместили в отдельный вольер.



Как стало известно сегодня, свинья на Дмитровском шоссе выскочила из автомобиля, который отвозил ее на убой.

