Цена побега — жизнь. Стали известны подробности появления большой свиньи на МКАД

В четверг, 18 августа, около полудня на северо-востоке Москвы очевидцы заметили свинью. Она прогуливалась по Дмитровскому шоссе неподалеку от МКАД. Вскоре зверя поймали при помощи еды и одеяла, сообщили РИА Новости.
«После отлова увезли в ближайший собачий приют», — рассказал собеседник агентства. На время поиска хозяина свинью-беглеца поместили в отдельный вольер.
Как стало известно сегодня, свинья на Дмитровском шоссе выскочила из автомобиля, который отвозил ее на убой.
«Установлено, что животное выскочило из машины, которая везла ее на убой», — цитирует издание Msk1 ТАСС.
Сейчас хозяина свиньи нашли. Устанавливаются обстоятельства, при которых животное смогло выбраться из машины. Будущее сбежавшей от убоя свиньи не уточняется.