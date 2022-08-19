В Петербурге девушка умерла после отравления собранными в лесу грибами

Заблудившаяся в лесу под Петербургом студентка спасалась от голода грибами и отравилась самым ядовитым из них. Об этом сообщили «Фонтанке» в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе 19 августа.



О смертельном отравлении грибами накануне рассказал глава отделения клинической токсикологии больницы Алексей Лодягин на пресс-конференции в ТАСС. Это первый за два года случай, когда спасти жизнь пациенту не удалось.

В этом сезоне в НИИ Джанелидзе госпитализировали 14 пациентов с отравлением грибами, 13 вылечили. За прошлый год в больницу попали 37 человек, летальных случаев не было.