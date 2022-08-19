В Петербурге девушка умерла после отравления собранными в лесу грибами

Заблудившаяся в лесу под Петербургом студентка спасалась от голода грибами и отравилась самым ядовитым из них. Об этом сообщили «Фонтанке» в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе 19 августа.
О смертельном отравлении грибами накануне рассказал глава отделения клинической токсикологии больницы Алексей Лодягин на пресс-конференции в ТАСС. Это первый за два года случай, когда спасти жизнь пациенту не удалось.
В этом сезоне в НИИ Джанелидзе госпитализировали 14 пациентов с отравлением грибами, 13 вылечили. За прошлый год в больницу попали 37 человек, летальных случаев не было.
Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе больницы, умерла студентка, заблудившаяся в лесу Ленинградской области в середине лета. Девушка собирала грибы от голода и съела бледную поганку. Как напомнил Алексей Лодягин, это наиболее опасный гриб, вызывающий тяжелейшие поражения печени.
Любителей тихой охоты при плохом самочувствии просят не заниматься самолечением и обращаться к медикам. Отравление проявляет себя тошнотой, рвотой, диареей, болями в животе, некоторые симптомы могут быть отсроченными.